Formel 1: Mercedes-Präsentation am 2. März

Serien-Weltmeister Mercedes präsentiert seinen neuen Formel-1-Boliden rund eineinhalb Wochen vor den offiziellen Testfahrten. Der sogenannte Mercedes-AMG F1 W12 E Performance wird laut Team-Aussendung vom Dienstag am 2. März im Rahmen einer digitalen Präsentation vorgestellt. Die Testfahrten folgen vom 12. bis 14. März in Bahrain. Der WM-Auftakt steigt am 28. März ebenfalls auf der Rennstrecke in der Wüste von Sakhir.

Mercedes hat sieben Mal en suite die Konstrukteurs- und Fahrer-WM gewonnen. Titelverteidiger und Rekordchampion Lewis Hamilton, der immer noch ohne aktuellen Vertrag ist, und Valtteri Bottas sind die Stammpiloten des vom Wiener Toto Wolff geleiteten Rennstalls.