Formel 1: Michael Schumacher und Hamilton mit FIA-Sonderpreis geehrt

FIA-Präsident Todt: "Wir brauchen Menschen mit Führungsqualitäten und mit Leidenschaft"

Die Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher und Lewis Hamilton sind bei der Gala des Automobil-Weltverbandes (FIA) mit Sonderpreisen des Präsidenten Jean Todt geehrt worden. Corinna Schumacher nahm am Freitagabend stellvertretend für ihren 51-jährigen Mann eine Auszeichnung für besonderes Engagement entgegen.

"Er hat das Rennfahren so geliebt", sagte Corinna Schumacher über ihren Mann, der seit einem schweren Ski-Unfall am 29. Dezember 2013 von der Öffentlichkeit abgeschirmt lebt. "Michael hatte immer ein großes Herz für Menschen, die etwas brauchen." Der siebenfache Weltmeister hat mit der "Keep Fighting Foundation" eine eigene Stiftung inspiriert.

FIA-Präsident Todt sagte bei der Video-Gala zum Saisonabschluss: "Michael war immer dazu bereit, alles zu unterstützen, was der Gesellschaft hilft." Todt war früher Teamchef bei Schumachers WM-Titeln mit Ferrari. "Wir brauchen Menschen mit Führungsqualitäten und mit Leidenschaft", sagte der Franzose über Schumacher und Hamilton, die mit dem "Sonderpreis des Präsidenten" geehrt wurden.

Der 35-jährige Brite Hamilton, der in dieser Saison mit seiner siebenten Fahrer-WM mit Schumacher gleichgezogen hat, setzt sich stark für Diversität ein.