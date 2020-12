Formel 1: Mick Schumacher startet mit Nummer 47

Lieblingsnummern 4 und 7 bereits vergeben

Mick Schumacher wird zu Beginn seiner Formel-1-Karriere im Team Haas mit der Startnummer 47 fahren. Er habe sich für diese Zahl entschieden, da die 4 bereits an den britischen McLaren-Fahrer Lando Norris und die 7 an den Finnen Kimi Räikkönen vergeben seien. Das seien seine Lieblingsnummern. "Wenn man all unsere Geburtstage in der Familie zusammenzählt, ergibt das die 47", verwies der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher auf eine mathematische Besonderheit.

Sein erster Anruf nach der Einigung mit Haas sei an seine Familie gegangen. "Sie haben sich natürlich mit mir gefreut. Wir freuen uns alle auf das kommende Jahr", sagte Mick Schumacher. Für ihn sei ein Traum in Erfüllung gegangen. "Es ist natürlich ein unglaubliches Gefühl. Ich habe es definitiv noch nicht zu 100 Prozent realisiert. Ich freue mich, dass es jetzt dann bald los geht", sagte Schumacher.

Die Erwartungshaltung von vielen müsse allerdings "ein bisschen gedämmt werden", erklärte er weiter. "Wir werden nicht um Siege im nächsten Jahr fahren, auch wenn ich das gern würde. Es wird mein erstes Jahr sein. Es wird ein interessanter Faktor werden, wie schnell ich mich an die Formel 1 gewöhne. Klar ist, dass ich mein Bestes geben werde."

Mit Schumacher zu arbeiten, "das ist eine Ehre. Das bringt großes Aufsehen. Wir müssen ihm das beste Material geben, ihn aufbauen und ihn vorbereiten für eine große Zukunft", kündigte Haas-Teamchef Günther Steiner an.