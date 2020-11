Formel 1: Pietro Fittipaldi ersetzt Grosjean im nächsten Grand Prix

24-jähriger Enkel von Ex-Champ Emerson Fittipaldi gibt damit sein Königsklassen-Debüt

Romain Grosjean wird nach seinem Feuerunfall in Bahrain am kommenden Wochenende nicht am nächsten Formel-1-Grand-Prix in Sakhir teilnehmen. Sein US-Rennstall Haas teilte am Montag mit, dass der 34-jährige Franzose durch den Brasilianer Pietro Fittipaldi ersetzt werde. Grosjean hatte am Sonntag Verbrennungen an beiden Handrücken erlitten und müsse laut Haas-Teamchef Günther Steiner "mindestens ein Rennen" aussetzen.

Fittipaldi ist der Enkel von Ex-Weltmeister Emerson Fittipaldi und seit 2018 Ersatzfahrer von Haas. Der 24-Jährige gibt nun im vorletzten WM-Lauf des Jahres seine Grand-Prix-Premiere. Das Saisonabschlussrennen findet am 13. Dezember in Abu Dhabi statt.