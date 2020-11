Formel 1: Qualifying-Ergebnisse Grand Prix in Sakhir

Ergebnisse des Qualifyings für den Formel-1-Grand-Prix von Bahrain in Sakhir vom Samstag:

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:27,264 Min. - 2 Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +0,289 - 3. Max Verstappen (NED) Red Bull +0,414 - 4. Alexander Albon (THA) Red Bull +1,010 - 5. Sergio Perez (MEX) Racing Point +1,058 - 6. Daniel Ricciardo (AUS) Renault +1,153 - 7. Esteban Ocon (FRA) Renault +1,155 - 8. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri +1,184 - 9. Lando Norris (GBR), McLaren +1,278 - 10. Daniil Kwjat (RUS) AlphaTauri 1,354 - 11. (in Q2 ausgeschieden) Sebastian Vettel (GER) Ferrari 1:29,149 - 12. Charles Leclerc (MON) Ferrari 1:29,165 - 13. Lance Stroll (CAN) Racing Point 1:29,557 - 14. George Russell (GBR) Williams 1:31,218 - 15. Carlos Sainz (ESP) McLaren 1:28,975 - 16. (in Q1 ausgeschieden) Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo 1:29,491 - 17. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo 1:29,810 - 18. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:30,111 - 19. Romain Grosjean (FRA) Haas 1:30,138 - 20. Nicholas Latifi (CAN) Williams 1:30,182

Rennen am Sonntag (15.10 Uhr/live ORF 1 und Sky)