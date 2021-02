Formel 1: Radunfall von Alonso, laut Team in guter Verfassung

Laut "Gazzetta" von Auto angefahren - Wackelt Saisonstart?

Der zweifache Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso hat am Donnerstag einen Unfall erlitten. Wie sein Rennstall Alpine am Donnerstag mitteilte, wurde der Spanier beim Radfahren in der Schweiz in einen Verkehrsunfall verwickelt. Alonso sei bei Bewusstsein und in guter Verfassung. Der 39-Jährige soll am Freitagmorgen weiter medizinisch untersucht werden.

Alpine, das frühere Renault-Team, kündigte an, vorerst keine weiteren Angaben zu machen. Weitere Updates soll es am Freitag geben. Alonso ist leidenschaftlicher Radfahrer. Der Mann aus Oviedo startet nach einer Auszeit ab dieser Saison für das Formel-1-Team Alpine an der Seite des Franzosen Esteban Ocon.

Wie die italienische Zeitung "Gazzetta dello Sport" schrieb, wurde Alonso von einem Auto angefahren, während er mit dem Fahrrad nahe Lugano trainierte. Der Weltmeister von 2005 und 2006 sei sofort in ein örtliches Krankenhaus gebracht worden. Die "Gazzetta" berichtete weiter, dass erste Röntgenaufnahmen auf Knochenbrüche hingewiesen hätten und stellte den Start Alonsos beim Saisonbeginn Ende März infrage.