Formel 1: Steckbrief des siebenfachen Weltmeisters Lewis Hamilton

Steckbrief von Lewis Hamilton, der seit Sonntag zum siebenten Mal als Formel-1-Weltmeister feststeht und damit den Rekord des Deutschen Michael Schumacher eingestellt hat:

Lewis Carl Davidson Hamilton (GBR/35 Jahre): Geboren: 7. Jänner 1985 in Stevenage/England Wohnort: Monaco Familienstand: ledig Größe/Gewicht: 1,75 m/68 kg Internetseite: http://www.lewishamilton.com Team: Mercedes (seit 2013), zuvor McLaren (2007 bis 2012) Startnummer: 44 Erster Grand Prix: 18. März 2007 in Australien (McLaren-Mercedes) Erster GP-Sieg: 10. Juni 2007 in Kanada (McLaren-Mercedes) GP-Starts: 264 GP-Siege: 94 (Rekord/73 für Mercedes, 21 für McLaren) Pole Positions: 97 (Rekord) Podestplätze: 163 (Rekord) Größte Erfolge: Weltmeister 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 und 2020 Vizeweltmeister 2007 und 2016