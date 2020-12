Formel 1: Strafe für Ferrari-Pilot Leclerc nach Unfall von Sakhir

Monegasse hätte durch zu spätes Bremsen beinahe späteren Sieger Perez aus dem Rennen genommen

Ferrari-Pilot Charles Leclerc ist für seinen Unfall beim Formel-1-Grand Prix von Sakhir bestraft worden. Der Monegasse muss beim Saisonfinale in Abu Dhabi in einer Woche drei Plätze weiter hinter starten. Leclerc hatte in Runde eins zu spät gebremst und einen Crash mit dem späteren Rennsieger Sergio Perez im Racing Point verursacht. Max Verstappen rutschte beim Ausweichversuch mit seinem Red Bull in die Streckenbegrenzung und schied wie Leclerc aus. Perez konnte weiterfahren.