Formel 1: Team Alfa Romeo präsentierte den C41

Das Formel-1-Team Alfa Romeo hat in Warschau seinen Boliden für die kommende Saison vorgestellt. Der C41 ist wie seine Vorgänger in den Farben Rot und Weiss gehalten.

Mehr als eine Weiterentwicklung des letztjährigen Autos ließ das unter dem Einfluss der Corona-Pandemie angepasste Reglement beim Bau des C41 nicht zu. Die Neuerungen beschränken sich auf wenige Bauteile. Veränderungen im Sinne einer verbesserten Aerodynamik haben die Ingenieure in Hinwil unter der Leitung des Technischen Direktors Jan Monchaux vorab bei der Frontnase und am Unterboden vorgenommen.

Die ersten Runden im C41 werden Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi, die in der dritten Saison in Folge das Fahrer-Duo bilden, im Zuge der drei Tage dauernden Testfahrten Mitte März in Sakhir in Bahrain drehen. Zwei Wochen danach erfolgt gleichenorts der Saisonauftakt.