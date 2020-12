Zweiter Saisonsieg vor Bottas und Hamilton

Max Verstappen hat am Sonntag das Saisonfinale der Formel-1-WM aus der besten Startposition gewonnen. Der 23-jährige Niederländer setzte sich im Grand Prix in Abu Dhabi bei seinem zweiten Erfolg 2020 und dem insgesamt zehnten im Red Bull vor dem Mercedes-Duo Valtteri Bottas (FIN) und Lewis Hamilton (GBR), dem Weltmeister, durch. In der WM-Wertung blieb Verstappen hinter Siebenfach-Champion Hamilton und Bottas Dritter.