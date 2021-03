Formel 1: Vertrag mit Reifenlieferant Pirelli bis 2024 verlängert

Pirelli will zurück in die Königsklasse Der italienische Reifenhersteller Pirelli will zurück in die Formel 1. Das Unternehmen gab am Donnerstag bekannt, dass man eine entsprechende Bewerbung im Vorfeld des Grand Prix von Spanien in der kommenden Woche (9. Mai) beim Internationalen Automobilverband FIA und der Formula One Administration FOM abgeben wolle.