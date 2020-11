Formel 1: Williams-Teamchef Roberts mit positivem Coronatest

Der neue Williams-Teamchef Simon Roberts ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und fehlt dem Formel-1-Rennstall beim Großen Preis der Türkei an diesem Wochenende. Wie Williams am Mittwochabend mitteilte, erhielt Roberts den Befund noch vor der Abreise aus England nach Istanbul. Dort findet am Sonntag der 14. Saisonlauf statt. Roberts habe zuletzt keinen engen Kontakt mit den Fahrern George Russell und Nicholas Latifi oder anderen Teammitgliedern gehabt, hieß es.

Nach einem negativen Testergebnis am Montag war Roberts am Mittwochmorgen positiv getestet worden. Laut Team-Mitteilung gehe es ihm gut und der Brite werde sich nun in eine zehntägige Quarantäne begeben. Das Team werde er in den kommenden Tagen trotzdem aus der Ferne unterstützen, hieß es. Dave Redding und Adam Carter sollen an der Strecke die Verantwortung tragen.