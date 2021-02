Formel E: Deutsch-Österreicher Günther bei WM-Auftakt ausgeschieden

Premierensieg für Niederländer De Vries

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Details zum Ausscheiden von Günther und Meinung ---------------------------------------------------------------------

Der Deutsch-Österreicher Maximilian Günther ist am Freitag beim Auftakt der heuer erstmals als WM gewerteten Formel E ausgeschieden. Der 23-Jährige aus dem BMW i Andretti Team war in Diriyah (Saudi-Arabien) nach Top-Ten-Plätzen in den freien Trainings vom neunten Platz in das erste von zwei Rennen gestartet, durch einen Unfall zehn Minuten vor Rennende kam aber für den Sechstplazierten das Aus.

Den Sieg sicherte sich erstmals der Niederländer Nyck de Vries (Mercedes) vor dem Schweizer Edoardo Mortara (Venturi Mercedes). Günther tat es leid für sein Team. "Ich war in einer guten Position und hätte in der Schlussphase wichtige Punkte einfahren können. Leider habe ich in Kurve zwei die Streckenbegrenzung berührt und bin dann in die Leitplanken gerutscht", sagte der mit deutscher Lizenz fahrende Pilot in einer Team-Aussendung. Mit der Leistung seines Fahrzeugs sei er aber zufrieden gewesen.