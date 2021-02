Formel E: Schwerer Unfall von Mortara nach Bremsversagen in Diriyah

Schweizer nach Aufprall mit 140 km/h im Training zur Untersuchung im Spital

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Update Gesundheitszustand, Bremsversagen als Ursache, Starterlaubnis für Venturi und Mercedes im Rennen ---------------------------------------------------------------------

Ein schwerer Unfall von Edoardo Mortara hat das dritte freie Training zum zweiten Rennen der Formel-E-Weltmeisterschaft in Diriyah (Saudi-Arabien) überschattet. Der 34-jährige Vortageszweite war mit seinem Venturi heftig in die Streckenbegrenzung eingeschlagen. Via Twitter gab das Mercedes-Kundenteam Entwarnung. Mortara, der über Rückenschmerzen klagte, sei bei Bewusstsein und wurde zur Untersuchung in ein Spital gebracht.

Mercedes teilte später mit, dass Mortara "gesund und munter" sei. Bei Startübungen hatte der Venturi-Rennwagen des Schweizers auf dem Weg zur ersten Kurve auf dem Stadtkurs nicht wie gewohnt verzögert, sondern war frontal mit rund 140 Stundenkilometern in den Barrieren gelandet. "Es hat so ausgeschaut, dass das Bremspedal die Verzögerung nicht angenommen hat", erklärte Venturi-Teamchefin Susie Wolff.

Die Rennleitung bestätigte am Samstagabend ein Bremsversagen als Unfallursache. Weil dies zuvor noch nicht geklärt war, waren sowohl Venturi als auch das Mercedes-Werksteam, das am Freitag mit Nyck de Vries den Sieger gestellt hatte, aus Sicherheitsgründen vom Qualifying ausgeschlossen worden. Am zweiten Saisonrennen (Start 18.00 Uhr MEZ) durften die beiden Rennställe aber teilnehmen.