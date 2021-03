Forscher: Deutsche Wirtschaft leidet bis mindestens 2025 unter Corona

IMK-Forscher erhöhen deutsche Konjunkturprognose Das gewerkschaftsnahe IMK-Institut hat seine Wachstumsprognose für die deutsche Konjunktur 2013 verdoppelt. Die Düsseldorfer Forscher trauen der Wirtschaft nun ein Anziehen um 0,8 Prozent zu und begründen dies mit besseren Geschäftsaussichten für die heimischen Exporteure. Zudem dürfte die US-Wirtschaft wieder zulegen. "Wir gehen in unserer Prognose davon aus, dass sich die ökonomische Lage weder in den USA noch in Europa im kommenden Jahr deutlich verschlechtert", sagte IMK-Direktor Gustav Horn am Montag in Berlin.