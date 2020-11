Forscher entwickelten dynamische Brücke

Besonders schlanke Konstruktion

Wissenschafter der ETH Lausanne (EPFL) haben eine Technologie entwickelt, mit der sich Strukturen entwerfen lassen, die sich an unterschiedliche Lasten anpassen können. So ließe sich der Bausektor umweltfreundlicher machen, hoffen die Forschenden.

Starke Winde, Erdbeben oder Menschenmassen: Bauten sind in der Regel so ausgelegt, dass sie schlimmsten Belastungsproben standhalten. Um umweltfreundlicher zu bauen, wären Strukturen geeignet, die sich an unterschiedliche Lasten anpassen können. Das Team um den EPFL-Forscher Gennaro Senatore entwickelte daher ein Steuerungssystem, dank dessen sich der Energiebedarf von Strukturen während ihrer gesamten Lebensdauer reduzieren lässt. Sie konstruierten einen Prototyp in Form einer Fußgängerbrücke.

Jedes Strukturelement der Brücke beinhaltet einen Dehnungssensor, ein optisches Tracking-System sowie einen Aktor, der elektrische Signale in mechanische Bewegungen umsetzt. "Die Steuereinheiten verarbeiten die von den Sensoren erhaltenen Informationen und befehlen den Aktoren, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, wodurch die Struktur in eine optimale Form gebracht wird, die sich mit der äußeren Belastung ändert", erklärte der Doktorand Arka Prabhata Reksowardojo gemäß einer Mitteilung der EPFL.

Die konstruierte Fußgängerbrücke ist im Verhältnis zu ihrer Länge besonders schlank. Das verschafft ihr eine große Verformbarkeit - ähnlich einem Plastiklineal, den man verbiegt. "Diese Kombination aus niedrigem Energiebedarf und superschlanker Bauweise ist im Hochbau einzigartig", sagte Senatore. Besonders nützlich könnte sich die Technologie im Städtebau für schlanke Hochhäuser erweisen, so die Forschenden.