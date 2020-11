Forscher kamen der Farbenpracht der Buntbarsche auf die Spur

Gen TTC39B dürfte die Farbgebung der auffälligen Fische steuern

Optische Reize spielen bei vielen Tierarten eine große Rolle. Besonders bunt und farbenprächtig sind etwa die Buntbarsche, die in den großen afrikanischen Seen vorkommen. Forscher aus Graz und Norwegen wollen herausfinden, was hinter dem auffälligen Äußeren steckt. Nun haben sie ein Gen entdeckt, dass neben dem Fettstoffwechsel auch die Farbgebung steuern dürfte. Ihre Erkenntnisse wurden in der aktuellen Ausgabe des Journals "Biology Letters" veröffentlicht.

Ob Fischschuppen oder Federkleid: "Das intensive Gelb bis Rot spielt bei Vögeln und Fischen eine große Rolle und hat weitgehende Auswirkungen auf deren Lebensweise", erklärte die Grazer Genetikerin und Buntbarschspezialistin Kristina Sefc vom Institut für Biologie der Universität Graz anlässlich der jüngsten Studie. Ein großer Teil der Farbvielfalt geht auf sogenannte Carotinoide zurück, die unterschiedliche Tönungen von Zitronengelb bis Dunkelrot verursachen können. Doch wer oder was steuert die Verstoffwechselung der Carotinoide?

Diese fettlöslichen Pigmente, wie sie etwa in Obst und Gemüse vorkommen, werden von Mensch und Tier über die Nahrung aufgenommen, hieß es dazu in einer Mitteilung der Universität Graz. Man findet sie etwa in Schneckenhäusern und Muschelschalen, im Eigelb oder den Federn von Vögeln oder beim Menschen in der Haut und Netzhaut wieder. In welcher Intensität und Tönung die Carotinoide dann in den Körper eingelagert werden, ist erblich bedingt. Allerdings sind bisher sind nur einige wenige Gene bekannt, die bei den Stoffwechselwegen eine Rolle spielen.

"Es gibt mit Sicherheit sehr viele Gene, die daran beteiligt sind, bisher wurden aber nur sehr wenige entschlüsselt", erklärte die Grazer Forscherin. Mit ihrem Team hat sie mithilfe der RNA-Sequenzierung nach Genen gesucht, die mit der jeweiligen Färbung der Buntbarsche assoziiert werden. In den Chromosomen mehrerer untersuchter Buntbarscharten haben sie ein markantes Gen für die Carotinoidpigmentierung gefunden. Demnach dürfte das Gen TTC39B als überzeugendes Kandidatengen für die Variation der Carotinoidfärbung sein.

Der konkrete Abschnitt auf der DNA wurde in der biomedizinischen Forschung mit dem Fett- und Cholesterinstoffwechsel in Verbindung gebracht. "Die Carotinoide werden ähnlich wie Fette in die Haut eingelagert - daher ist es auch schlüssig, dass dieses eine Gen für beide Vorgänge verantwortlich ist", so Sefc.

(S E R V I C E - E.P.Ahi, L.A. Lecaudey, A. Ziegelbecker, K.M. Sefc et al.: "Expression levels of the tetratricopeptide repeat protein gene ttc39b covary with carotenoid-based skin colour in cichlid fish", Biology Letters. DOI: 10.1098/rsbl.2020.0629, http://dx.doi.org/10.1098/rsbl.2020.0629 )