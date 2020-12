Forscher lichten Maschine ab, die Zellfüßchenskelett zusammenbaut

Arbeitet weniger grobmotorisch als bisher angenommen

Manche Zellen von Menschen und Mäusen haben mit winzigen Füßchen vergleichbare Strukturen, mit deren Hilfe sie zu Wunden wandern, um sie zu schließen, oder um Krankheitserreger zu verfolgen. Das Skelett dieser Füßchen wird von einer molekularen Maschine zusammengebaut, die Forscher des IST Austria bis ins Detail im Arbeitsmodus abfotografiert haben. Im Fachjournal "Nature Communications" berichten sie, dass dieser "Arp2/3-Eiweißkomplex" feinmotorischer werkt, als angenommen.

Das Team um Florian Schur vom Institute of Science and Technology (IST) Austria in Klosterneuburg (NÖ) hat die Füßchen (Lamellipodien) von Mäusezellen bei minus 196 Grad Celsius schockgefroren, und zwar schneller als sich Eiskristalle bilden, die die feinen Zellmaschinen-Strukturen beschädigt hätten. Danach lichteten sie über 10.000 solche in ihrem aktiven Zustand eingefrorenen Arp2/3-Eiweißkomplexe aus verschiedenen Winkeln ab. So kamen sie zu hochaufgelösten dreidimensionalen Modellen dieser molekularen Maschinen quasi während sie arbeiten.

Die Forscher berichten, dass der Arp2/3-Eiweißkomplex weniger grobmotorisch arbeitet, als man bisher nach Analysen von weniger genauen Aufnahmen und von inaktiven Arp2/3-Maschinen berechnet hat. Die molekulare Maschine funktioniert im Großen und Ganzen so wie angenommen, muss sich für eine Drehbewegung weniger verwinden, als geglaubt, und macht teils viel kleinere Bewegungen, als angenommen. Es müssen auch nur fünf und nicht sieben ihrer Bauteile Kontakt mit den ursprünglichen Skelettgliedern (Aktinfilamente) haben, an die neue angehängt werden, erklären sie in der Fachpublikation.

