Forscherin nach Entlassung aus iranischer Haft zurück in Australien

33-Jährige wegen angeblicher Spionage für Israel zwei Jahre in Teheran inhaftiert

Nach ihrer Entlassung aus mehr als zweijähriger Haft im Iran ist eine australisch-britische Wissenschafterin am Freitag in ihre Heimat zurückgekehrt. Die 33-jährige Kylie Moore-Gilbert landete in Australiens Hauptstadt Canberra, wie der Sender ABC berichtete.

Die Islamwissenschafterin von der Universität Melbourne war 2018 während ihrer Teilnahme an einer Konferenz in der heiligen Stadt Qom im Zentraliran festgenommen worden. Wegen des Vorwurfs der Spionage für Israel wurde sie zu einer zehnjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Moore-Gilbert bestreitet die Anschuldigungen.

Am Mittwoch wurde sie schließlich aus der Haft entlassen. Im Gegenzug ließ Thailand drei Iraner frei, die wegen eines fehlgeschlagenen Bombenanschlags in Bangkok im Jahr 2012 inhaftiert worden waren. Ihre Zeit in einem Teheraner Gefängnis nannte Moore-Gilbert in einer am Donnerstag von der australischen Regierung verbreiteten Erklärung eine "lange und traumatische Prüfung".