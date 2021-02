Forschungsprojekte für Algen aus regionaler, nachhaltiger Produktion

Kompetenzzentrum und Start-Up von Landwirt in NÖ arbeiten an Produktion von Spirulina-Algen mit höchsten Qualitätsstandards - Biogasanlage liefert Wärme und Strom

Auch wenn aussagekräftige wissenschaftliche Studien dazu fehlen, werden gesundheitsfördernde Effekte von Spirulina breit beworben - entsprechend groß ist die Nachfrage nach diesem "Health-Food". Allerdings stammen die Algen vor allem aus Asien und es gibt keine Qualitätsstandards für Spirulina-Produkte. In einem Forschungsprojekt wird nun versucht, den Algenrohstoff in Österreich regional und nachhaltig sowie mit höchsten Qualitätsstandards zu produzieren.

2015 hat der Landwirt Karl Pfiel begonnen, sich mit der Algenzucht zu beschäftigen und ein Forschungsglashaus auf seinem Hof in Sitzenberg-Reidling (NÖ) eingerichtet. "Wir haben drei Jahre lang geforscht, wie man Algen kultivieren kann, was man dazu braucht, was es kostet, usw. Ziel war dabei immer, wie man das irgendwann einmal anwenden und kommerziell nützen kann", sagte Pfiel im Gespräch mit der APA. Es folgte die Gründung des Start-Ups "Rohkraft Green", das mittlerweile zehn Personen beschäftigt, und die Ausweitung der Produktion vom Forschungs- über den Pilot- zum Produktionsmaßstab. Mittlerweile vertreibt das Unternehmen unter dem Markennamen "Spirulix" Produkte mit der Alge.

"Algen wachsen immer und überall, sogar im Schnee. Die Frage ist eher die Wirtschaftlichkeit einer kommerziellen Produktion", erklärte Bernhard Drosg vom Grazer Kompetenzzentrum "BEST - Bioenergy and Sustainable Technologies". Das Forschungszentrum arbeitet im Projekt "Algae4Food", das im Rahmen des Netzwerk-Programms COIN gefördert wird, gemeinsam mit Rohkraft Green und anderen Partnern daran, einen Algenrohstoff in Österreich bereitzustellen, "der regional und nachhaltig produziert wird und die höchsten Qualitätsstandards aufweist", wie Drosg zur APA sagte. Damit wolle man sich von Produkten etwa aus Asien unterscheiden, von denen es nur wenige Informationen über die Produktionsbedingungen gibt und die daher oft nicht die österreichischen und europäischen Qualitätskriterien erfüllen.

Für eine nachhaltige Produktion wollen die Wissenschafter versuchen, die am Bauernhof vorhandene Biogasanlage optimal in die Produktion zu integrieren. Sie liefert die für die Kultivierung der Spirulina-Algen notwendige Wärme sowie den Strom für die Wasserumwälzung in den langgezogenen, in Folientunnel untergebrachten Becken. Damit soll eine wirtschaftliche Produktion unter nicht optimalen, klimatischen Bedingungen in Österreich ermöglicht werden. Auch anfallendes CO2 und Nährstoffe könnte man für die Algenzucht nutzen und Reststoffe aus der Algenproduktion wieder in der Biogasanlage verwenden, so Drosg.

Ein Hauptaspekt des Forschungsprojekts soll sich auch lebensmitteltechnologischen Fragen widmen, etwa wie die Algen schonend haltbar gemacht werden können. "Es gibt schonende Methoden wie etwa Hochdruckverfahren, die wir austesten wollen", verweist der Experte auf die Vorteile des Netzwerks, mit dem Kleinunternehmen Zugang zu Technologie-Knowhow ermöglicht werden soll, das sie sich sonst nicht leisten können. Der neuartig verarbeitete Rohstoff soll dann für die Produktion unterschiedlicher Lebensmittel getestet werden.

"Unser Ansatz ist, nicht das Gleiche zu machen wie bisher und eine anonyme Pille zu erzeugen, die man in der Apotheke kaufen kann. Wir wollen vielmehr den Nutzen der Spirulina-Alge in neue Produkte integrieren", betonte Pfiel. Daher finden sich unter den Projektpartnern nicht nur Forschungseinrichtungen wie BEST oder die Universität für Bodenkultur (Boku) Wien, sondern auch ein Produzent von Frischfruchtsäften und eine Schokoladenmanufaktur. "Wir sind derzeit in einer Phase, wo wir weiter expandieren wollen, weil wir sehen, dass die Nachfrage steigt", so Pfiel, der etwa auf die Kooperation mit einem Bäcker verweist, der die Algen für ein Produkt nutzen will.

