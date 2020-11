Forstbetriebe: Weniger Borkenkäfer, geringere Holzpreise

Aufregung um Holztransport durch kroatischer Frächter für die staatlichen Bundesforste

Die Land&Forst Betriebe haben heute eine gemischte Bilanz des heurigen Jahres gezogen. Zwar habe die Belastung durch den Borkenkäfer abgenommen, allerdings drücke das Überangebot an Holz auf die Preise. Diese würden sich auf einem historisch niedrigen Niveau befinden, so Felix Montecuccoli, Präsident der Interessensgemeinschaft. Im März sei der Preis für einen Festmeter noch bei 71,20 Euro gelegen, im September bei 62,20 Euro und im heurigen Schnitt bei 66,80 Euro.

Grund für den Preisrückgang sei die gesunkene Nachfrage nach Frischholz in den Sägewerken. Außerdem hätten die Nachbarländer Tschechien und Deutschland ihren Holzeinschlag in den letzten Jahren wegen der Borkenkäferschäden massiv erhöht, was auch auf den heimischen Markt wirke.

Für Unruhe im Wald sorgt aber nicht nur der Käfer, sondern auch die Verbringung des Holzes zu den Sägewerken. Die Verkehrsgewerkschaft vida hatte gestern kritisiert, dass die staatlichen Bundesforste dafür einen kroatischen Großfrächter in Oberösterreich einsetzt.

Die vida ortet dabei nicht nur eine Benachteiligung heimischer Unternehmen, sondern es bestehe auch der Verdacht der Abgabenhinterziehung und des Sozialdumping. So erinnert die vida daran, dass ausländische Frächter laut EU-Regelung innerhalb von sieben Tagen, innerösterreichisch nur drei Fahrten absolvieren dürfen.

Die Bundesforste wiederum verweisen auf Versorgungsengpässe bei der Holzindustrie. "Heimisches Holz ist in ausreichendem Maß vorhanden, das Nadelöhr jedoch sind die Lieferkapazitäten. Die aktuellen Holzspitzen sind mit den herkömmlich verfügbaren Frachtkapazitäten kaum abzudecken", so die Bundesforste in Richtung vida.

Für die heimische Forstwirtschaft steht jedenfalls nächstes Jahr mehr öffentliches Geld zur Verfügung. In einem "Forstpaket" der Bundesregierung wurden 158 Mio. Euro budgetiert, ein Großteil der Fördermittel soll in die Wiederaufforstung und Maßnahmen nach Schadenereignissen fließen.