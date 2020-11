Fortschritte bei Covid-Impfstoff treiben Europa-Börsen stark an

Euro-Stoxx-50 legt um 6,4 Prozent zu - DAX plus 4,9 Prozent, FTSE-100 plus 4,7 Prozent - Biontech und Pfizer mit entscheidendem Schritt Richtung Covid-19-Impfstoff

Die europäischen Leitmärkte sind am Montag mit einer Kursrally in die neue Handelswoche gestartet. Zunächst hatten Zugewinnen an den Fernost-Börsen und der US-Wahlsieg des Demokraten Joe Biden bereits für Aufschläge gesorgt. Neueste Meldungen zu Fortschritten bei einem möglichen Corona-Imfpstoff entfachten im Handelsverlauf eine regelrechte Euphorie, womit die Leitbörsen in Europa deutlich nach oben kletterten.

Der Leitindex der Eurozone, Euro-Stoxx-50, schloss mit einem satten Kursplus von 6,36 Prozent bei 3.407,91 Punkten. Auch der Frankfurter DAX gewann am Montag klare 4,94 Prozent auf 13.095,97 Einheiten. In London stieg der FTSE-100 um 4,67 Prozent auf 6.186,29 Zähler.

Der deutsche Biotechkonzern Biontech und der US-Pharmariese dürften jüngsten Meldungen zufolge einen entscheidenden Schritt in Richtung eines möglichen Corona-Impfstoffs gemeistert haben. Wie die beiden Konzerne am Montag mitteilten, bietet ihr Impfstoff einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor Covid-19. Schwere Nebenwirkungen seien keine registriert worden. Bereits ab kommender Woche soll die Zulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragt werden.

Von Marktexperten wurde die Nachricht mit großer Freude entgegengenommen. Nachdem das Coronavirus in Europa und den USA erneut verheerenden Schaden anrichtet, sei nun die Nachricht gekommen, "die wir alle schon lange ersehnen", kommentierte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda.

Auch die US-Wahl war am Montag weiterhin Thema an den Märkten. Am Wochenende hatten US-TV-Sender den Demokraten Joe Biden zum Sieger im Rennen um das Weiße Haus erklärt. Dass der amtierende US-Präsident Donald Trump seine Niederlage noch nicht eingestanden hat, dürfte die Anleger nicht weiter stören.

Laut eine Experten hat der Wahlsieg Bidens einen Großteil der Unsicherheit an den Märkten beiseite geschafft. Marktteilnehmer erhoffen sich nun auch neue Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Bereits am heutigen Montag präsentierte Biden einen Expertenrat zur Eindämmung der Pandemie.

Vor allem die Titel einiger Coronakrisen-Verlierer und konjunktursensibler Branchen kletterten am Montag deutlich nach oben. Im Euro-Stoxx-50 lagen etwa die Banken- und die Ölbranche ganz vorne. Aktien der spanischen Großbank Banco Santander stiegen etwa um satte 19,2 Prozent und die Titel des Ölkonzerns Total gewannen 15,1 Prozent.

Auch die Luftfahrtbranche wurde von der Krise hart getroffen. Die neuen Hoffnungen auf einen Impfstoff gaben dementsprechend auch hier deutlich Auftrieb. Im Eurozonen-Leitindex schossen etwa die Aktien des Flugzeugherstellers Airbus um 18,6 Prozent in die Höhe.

In London gewannen die Titel des Triebwerksherstellers Rolls Royce satte 43,8 Prozent und die Titel der Airline-Holding IAG verteuerten sich um über 25,5 Prozent. An der Euronext in Paris lagen die Aktien der Air France mit plus 27,5 Prozent besonders in der Gunst der Anleger.