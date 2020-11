Fortschritte im Kampf gegen Streumunition - Probleme in Syrien

Virtuelles Treffen der 110 Vertragsstaaten - Schallenberg: Konvention ist ein Erfolgsmodell

Die 110 Vertragsstaaten des Übereinkommens über das Verbot von Streumunition haben in den zehn Jahren seit Inkrafttreten 1,5 Millionen Teile der Waffen vernichtet. Das berichtete die Streumunition-Koalition (CMC), ein Bündnis von Organisationen der Zivilgesellschaft, die sich gegen Streumunition einsetzen, am Mittwoch zum Auftakt eines virtuellen Treffens der Vertragsstaaten in der Schweiz. "Die Konvention ist ein Erfolgsmodell," so Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP).

Die Verbotsnorm wirke über diese 110 Vertragsstaaten hinaus. Man dürfe sich aber nicht auf den Lorbeeren ausruhen, erklärte Schallenberg im Vorfeld des Treffens gegenüber der APA. "Ganz im Gegenteil: Wir müssen die Norm gegen Streumunition stärken, ihren Einsatz - egal wo und egal durch wen - ächten und weiter an einer Welt ohne diese furchtbaren Waffen arbeiten", betonte der Außenminister.

Streumunition wird mit Bomben verteilt oder etwa von Raketenwerfern abgeschossen und setzt über dem Zielgebiet teils Hunderte kleinerer Sprengsätze ab. Viele Länder bleiben dem Übereinkommen fern und behalten sich das Recht vor, diese Munition weiter herzustellen. Dazu gehören etwa die USA, China, Russland, Brasilien, der Iran, Israel und die Türkei sowie Polen, Rumänien und Griechenland. Allerdings beteuern die meisten trotzdem, sie verzichteten auf den Einsatz. Der gewählte US-Präsident Joe Biden habe bereits durchblicken lassen, dass er eine Aufweichung der US-Bestimmungen unter Präsident Donald Trump zurücknehmen werde, so die Streumunition-Koalition.

Seit 2012 sind nach Angaben der Koalition in Syrien fast 700 Angriffe mit Streumunition erfolgt. In Libyen seien die Waffen 2019 ebenso eingesetzt worden wie in diesem Jahr im Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Südkaukasusregion Berg-Karabach. Beide Seiten hätten Streumunition verwendet, berichtete die Koalition.

In den vergangenen zehn Jahren seien mehr als 4.300 Menschen in 20 Ländern durch Streumunition getötet oder verletzt worden, 40 Prozent davon Kinder. Die Dunkelziffer sei hoch, so die Koalition, weil längst nicht alle Unfälle gemeldet würden. Die Sprengsätze liegen oft jahrelang in Feldern und auf Wegen und detonieren, wenn jemand aus Versehen darauf tritt. Im vergangenen Jahr wurden 286 Menschen verletzt oder getötet, davon 232 in Syrien. Opfer gab es unter anderem auch in Afghanistan, dem Irak, Serbien und dem Jemen. 99 Prozent waren Zivilisten.

Nicht-staatliche bewaffnete Gruppen verwenden nach Angaben der Koalition eher Landminen als Streumunition, weil für deren Einsatz keine Flugzeuge oder Raketenwerfer nötig sind.