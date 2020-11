Forza Italia kritisiert Roms Abwesenheit bei Anti-Terrorgipfel

Berlusconis Oppositionspartei übt Kritik an Außenpolitik der Regierung Conte

Die italienische Oppositionspartei Forza Italia um Ex-Premier Silvio Berlusconi hat das Fehlen einer Einladung an die italienische Regierung für den Anti-Terrorgipfel u.a. mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Dienstag in Paris kritisiert. "Kein Vertreter der italienischen Regierung ist zum Gipfel eingeladen worden, an dem per Videokonferenz halb Westeuropa verbunden war", monierte die Senatorin der Forza Italia, Fiammetta Modena, am Mittwoch.

Die Senatorin übte Kritik an der Außenpolitik der Regierung von Premier Giuseppe Conte. "Es ist unbegreiflich, dass Italien zum Anti-Terrorgipfel nicht eingeladen worden ist, nachdem wir erfahren haben, dass die fundamentalistischen Terroristen unser Land bereisen. Italiens Abwesenheit bei diesem Gipfel ist besorgniserregend", protestierte Modena.

"Es gibt keine Erklärungen für die Abwesenheit Italiens beim Anti-Terrorgipfel. Es ist möglich, dass niemand Italien eingeladen hat. Doch es ist undenkbar, dass ein Land, durch das verschiedene islamische Fanatiker gereist sind, auf europäischer Ebene nicht in dieses Thema eingebunden wird", meinte der Vertreter der Forza Italia, Roberto Caon.