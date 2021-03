FPÖ bedenkt Rot-Pink nach 100 Tagen mit Kritik

Nepp sieht von Ludwig viel versprochen, aber nichts umgesetzt

Die Wiener Freiheitlichen haben die rot-pinke Stadtregierung nach 100 Tagen im Amt ausschließlich mit Kritik bedacht. Bürgermeister Michael Ludwig habe viel versprochen und nichts umgesetzt, befand Parteichef Dominik Nepp am Dienstag in einer Pressekonferenz. Versäumnisse und Reformbedarf sieht die Stadt-FPÖ vor allem im Wohnbau, bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und in der Bildungspolitik.

Ein "Armutszeugnis für die Sozialdemokratie" sieht Nepp die Politik von Bürgermeister Ludwig und dessen Partei in den ersten Tagen der neuen Stadtregierung. "Ein Schnitzelgutschein alleine, das ist zu wenig", lautet das blaue Resümee. Statt "Schnitzel to go" müsse es vielmehr heißen "Ludwig to go".

Aber auch an den NEOS hat die FPÖ bisher keinen Gefallen gefunden. Alte Forderungen, etwa im Bildungsbereich, seien nicht einmal aufgegriffen worden. Dem einst von den Pinken geforderten Hearing für Stadträte hätte sich Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr nicht gestellt. Die NEOS hätten sich von der SPÖ einkaufen lassen, so der freiheitliche Klubchef im Rathaus, Maximilian Krauss.

Als Gegenmodell fordert Nepp etwa die Halbierung der Gebühren für Müll, Wasser und Kanal sowie der Betriebskosten im Gemeindebau. Auch die Umsetzung der Mindestsicherung Neu ist den Blauen weiter ein Anliegen, im Corona-Krisenmanagement drängt man weiterhin auf rasche Öffnungen. Und auch generell lautet die Marschrichtung für den FPÖ-Landeschef weiterhin: "Österreicher zuerst!"