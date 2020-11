FPÖ Burgenland-Parteitag - Kritik von der Basis zum Auftakt

In Güssing hat Freitagabend der außerordentliche Landesparteitag der FPÖ Burgenland begonnen. Dieser war nach dem Rücktritt von FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer als Landesparteichef notwendig geworden. Bevor sich der geschäftsführende Landesparteiobmann Alexander Petschnig und der frühere Klubchef Geza Molnar der Kampfabstimmung zum neuen Parteichef stellten, musste sich die Parteispitze einiges an Kritik von der Basis und der mittleren Funktionärsebene anhören.

Das Schiff der FPÖ sei träge geworden, meinte etwa Landesparteisekretär Christian Ries im Rückblick auf frühere Erfolge, die man erreicht habe. Nun gehe es darum, das Schiff wieder flott zu machen. "Wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel anders setzen und das tun wir heute." Ries plädierte für eine Wahl Molnars.

Seine Kandidatur sei entstanden, weil Reden nichts mehr geholfen habe in den Gremien, sagte Manfred Haidinger, der am vergangenen FPÖ-Landesparteitag gegen Hofer kandidiert hatte. Er kenne Molnar und Petschnig und könne deshalb für Molnar eintreten. An Klubobmann Johann Tschürtz appellierte Haidinger: Mach den Generationenwechsel, mach den Switch". Tschürtz solle die Partei jetzt nicht "anfahren lassen" und die Partei frei geben in Richtung einer jungen Führung.

Der Mattersburger Bezirksparteiobmann Christian Spuller zeigte sich enttäuscht, dass im Vorfeld der Sitzung eine Landesparteivorstandssitzung stattgefunden habe, zu der die Hälfte der Vorstandsmitglieder nicht erschienen sei. Spuller beklagte "Arroganz und Selbstgefälligkeit": Ihn störe etwa nicht die verlorene Landtagswahl, sondern, dass keine Diskussionen darüber stattfänden. Betreffend die Wahl sprach auch er sich für eine "FPÖ Neu" mit Molnar aus.

Konstantin Langhans Landesobmann der Freiheitlichen Jugend beklagte, er vermisse den Zusammenhalt in der Partei. Er nehme eine Entfernung zwischen der Basis und der Führung der Partei wahr. Der neue Landesparteiobmann müsse die FPÖ verjüngen und für kommende Generationen sichern. Er sei überzeugt, dass Molnar "der Richtige dafür" sei.

In der FPÖ sei es Mode geworden, alte und verdiente Funktionäre in ein Eck zu stellen, kritisierte ein weiterer Delegierter: "Diese Leute sind gelaufen, zu einer Zeit, wo sie nicht anwesend waren", gab er den Zuhörerinnen und Zuhörern mit. Von den "Jungen" werde keine Basisarbeit mehr geleistet. Aber "zum Intrigieren" seien sie da. Molnar sei "ein sehr guter Offizier", aber "keine Führungspersönlichkeit", ihm fehle die soziale Kompetenz. Die Rolle des Kapitäns könne für ihn nur Petschnig wahrnehmen.

Die FPÖ Burgenland liege "angezählt am Boden", stellte eine andere Delegierte fest. Die Arbeit sei in der rot-blauen Regierungskoalition im Burgenland gut gelaufen. Vor der vergangenen Landtagswahl habe die Partei aber dann "ein Torpedo getroffen". Von Ecken und Kanten sei in letzter Zeit nichts mehr bemerkbar gewesen. Die FPÖ Burgenland brauche ein junges, ein neues Team, das aus der FPÖ eine moderne Partei mache.

Petschnig begrüßte zu Beginn des Parteitages 147 anwesende Delegierte. Damit sei das zur Obmannwahl notwendige Quorum bei weitem erreicht. Für die Veranstaltung musste die FPÖ ein Covid-Konzept vorlegen. Dieses sah unter anderem für jeden Delegierten einen zugewiesenen Sitzplatz und permanente Maskenpflicht vor, ausgenommen während des Aufenthalts am Rednerpult. Nicht am Parteitag teilnehmen konnte Bundesparteiobmann Hofer, der sich, nachdem er an Covid-19 erkrankt war, in Quarantäne befand.