FPÖ-Parteizentrale in Graz mit Farbkugeln beworfen und verunreinigt

Die neue Parteizentrale der steirischen FPÖ in der Grazer Conrad von Hötzendorfstraße ist am Freitagabend mit Farbkugeln beworfen worden. Nach Angaben der Polizei entstanden durch die Kunststoffkugeln Verunreinigungen an dem Haus, das von der Partei noch nicht bezogen wurde. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur.

Die Polizei geht davon aus, dass die Unbekannten zwischen 23.00 und 23.45 Uhr am Werk waren. Sie warfen schwarze, rote und violette gefüllte Kunststoffkugeln gegen die Fassade, die nicht nur das Haus, sondern auch Gehsteig und Fahrbahn verschmutzten.

Die FPÖ stellte eine Ergreiferprämie in der Höhe von 500 Euro in Aussicht.