Frankenkredite in Kroatien: Banken scheiterten vor Verfassungsgericht

Höchstgericht bestätigte Nichtigkeit der Währungsklausel und des variablen Zinssatzes - Verbraucherschützer: Alle Rechtsmittel zu Sammelklage in Kroatien damit ausgeschöpft

In Kroatien sind im Streit zwischen der Konsumentenschutzvereinigung und den Banken wegen Krediten in Schweizer Franken alle Rechtsmittel ausgeschöpft worden. Der kroatische Verfassungsgerichtshof hat die Klagen von sieben kroatischen Banken abgewiesen und damit die Nichtigkeit der Währungsklausel und des variablen Zinssatzes in Frankenkrediten bestätigt, berichtete die Nachrichtenagentur Hina.

Das Verfassungsgericht stellte keine Verstöße gegen Verfassungs- und Konventionsrechte fest, auf die in den Verfassungsbeschwerden der Banken hingewiesen wurde, hieß es aus dem Höchstgericht. Damit seien in Kroatien alle Verfahren bezüglich der Sammelklage beendet, betonte der Präsident des Verfassungsgerichts, Miroslav Separovic zur Hina.

Die Banken, darunter auch österreichische Tochterbanken, klagten gegen frühere Urteile des Obersten Gerichtshofs und Obersten Handelsgerichtshofs in Zusammenhang mit der Sammelklage von betroffenen kroatischen Kreditnehmern. In früheren Urteilen sind sowohl die Währungsklauseln in Kreditverträgen als auch die einseitige Anhebung des Zinssatzes als unfair verurteilt und nichtig erklärt wurden. Die Sammelklage wurde im Jahr 2012 eingereicht.

Die "Vereinigung Franken" (Udruga Franak), in der sich die betroffenen Kreditnehmer zusammengeschlossen haben, betonte, dass man die Banken geschlagen hätte. Die Banken hätten nun nicht die geringste Möglichkeit, weitere Rechtsmittel in Kroatien einzureichen, so die Vereinigung.

Aus dem kroatischen Bankenverband (HUB) hieß es indes, dass die Banken weitere rechtliche Schritte prüfen und einzeln die Entscheidung treffen werden, wie sie in der Causa fortfahren werden. Bei früheren Gerichtsentscheidungen hatte HUB auf die Möglichkeit von rechtlichen Mitteln im EU-Rahmen hingewiesen.

Nach Angaben der "Vereinigung Franken" wurden in Kroatien vor der Umwandlung der Frankenkredite, zu der es 2015 mit einem Spezialgesetz kam, rund 70.000 in Schweizer Franken aufgenommenen Darlehen bereits abbezahlt. Diese Kreditnehmer können die Banken für Entschädigung verklagen, hieß es aus der Vereinigung. Weitere 55.000 Kreditnehmer haben ihre Kredite von Schweizer Franken in Euro umgewandelt. Darüber, ob sie ebenfalls zur Rückerstattung berechtigt sind, soll der Europäische Gerichtshof entscheiden, an den sich ein kroatisches Gericht in dieser Frage gewendet hat.