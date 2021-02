Fabasoft über 8 Prozent höher

Die österreichischen Titel an der Frankfurter Börse haben am Mittwoch ohne einheitliche Richtung geschlossen. Stark gesucht waren vor allem Fabasoft (plus 8,31 Prozent) und S&T (plus 6,85 Prozent).

Aktie Kurs Änderung Änderung Schluss Umsatz --- Punkte Prozent zuletzt Petro Welt Technologies 2,57 0,01 0,39 2,56 1 000 Fabasoft 48,20 3,70 8,31 44,50 17 292 Frequentis 20,40 0,00 0,00 20,40 1 807 S&T 22,76 1,46 6,85 21,30 338 617