Frankfurter Börse (Schluss) - Austro-Aktien erneut überwiegend tiefer

Petro Welt mit größten Kursabgaben

Die österreichischen Titel an der Frankfurter Börse haben am Dienstag erneut überwiegend im Minus geschlossen. Die größten Kursverluste verbuchten Petro Welt (minus 2,30 Prozent). Nach oben kletterten dagegen die Titel des Linzer IT-Konzerns Fabasoft mit plus 1,93 Prozent.

Aktie Kurs Änderung Änderung Schluss Umsatz --- Punkte Prozent zuletzt Petro Welt Technologies 2,12 -0,05 -2,30 2,17 5.476 Fabasoft 47,50 0,90 1,93 46,60 7.031 Frequentis 16,70 -0,30 -1,76 17,00 575 S&T 18,17 -0,33 -1,78 18,50 326.954