Frankfurter Börse (Schluss) - Austro-Aktien mehrheitlich fester

Frequentis Tagessieger - Kurszielerhöhung für Fabasoft

Die österreichischen Titel an der Frankfurter Börse haben am Mittwoch mehrheitlich fester geschlossen. Tagessieger waren die Frequentis-Aktien mit einem Plus von knapp 2,4 Prozent.

Zu Fabasoft lag unterdessen eine neue Analysteneinschätzung von Warburg Research vor. Analyst Felix Ellmann hat sein Kursziel on 41,00 auf 52,00 Euro nach oben revidiert und seine Kaufempfehlung ("Buy") bekräftigt. Die Aktie stieg um 0,43 Prozent auf 47,00 Euro.

Aktie Kurs Änderung Änderung Schluss Umsatz --- Punkte Prozent zuletzt Petro Welt Technologies 2,26 0,03 1,35 2,23 14.990 Fabasoft 47,00 0,20 0,43 46,80 8.197 Frequentis 17,30 0,40 2,37 16,90 3.377 S&T 18,76 -0,06 -0,32 18,82 149.723