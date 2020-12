S&T gewinnen annähernd zwei Prozent

Die österreichischen Titel an der Frankfurter Börse haben am Mittwoch mehrheitlich im Plus geschlossen. Die größten Kursaufschläge verzeichneten S&T, die um annähernd zwei Prozent zulegten. Dagegen verloren Fabasoft 3,79 Prozent.

Aktie Kurs Änderung Änderung Schluss Umsatz --- Punkte Prozent zuletzt Petro Welt Technologies 2,16 0,04 1,89 2,12 7.667 Fabasoft 45,70 -1,80 -3,79 47,50 6.641 Frequentis 16,90 0,20 1,20 16,70 n.v. S&T 18,53 0,36 1,98 18,17 299.204