Die österreichischen Titel an der Frankfurter Börse haben am Mittwoch mehrheitlich höher geschlossen. Die mit Abstand größten Gewinner waren Petro Welt mit einem Plus von 12,86 Prozent.

Aktie Kurs Änderung Änderung Schluss Umsatz --- Punkte Prozent zuletzt Petro Welt Technologies 2,72 0,31 12,86 2,41 18 421 Fabasoft 51,20 -1,20 -2,29 52,40 10 025 Frequentis 20,40 0,40 2,00 20,00 2 086 S&T 21,40 0,02 0,09 21,38 169 326