Nur Frequentis im Plus

Die österreichischen Titel an der Frankfurter Börse haben am Freitag mehrheitlich im Minus geschlossen. Die Fabasoft-Aktien verloren als größte Verlierer 1,08 Prozent. Im Plus notierten nur Frequentis mit einem Kurszuwachs von 0,59 Prozent.

Aktie Kurs Änderung Änderung Schluss Umsatz --- Punkte Prozent zuletzt Petro Welt Technologies 2,30 0,00 0,00 2,30 365 Fabasoft 45,70 -0,50 -1,08 46,20 6.849 Frequentis 17,10 0,10 0,59 17,00 1.109 S&T 20,24 -0,14 -0,69 20,38 166.856