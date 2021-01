Nur S&T im Plus

Die österreichischen Titel an der Frankfurter Börse haben am Donnerstag mehrheitlich im Minus geschlossen. Dem schwachen Umfeld entziehen konnten sich nur die S&T-Titel mit einem Plus von 2,26 Prozent.

Aktie Kurs Änderung Änderung Schluss Umsatz --- Punkte Prozent zuletzt Petro Welt Technologies 2,33 -0,02 -0,85 2,35 7 953 Fabasoft 47,10 -0,30 -0,63 47,40 3 568 Frequentis 18,70 -0,10 -0,53 18,80 112 S&T 21,72 0,48 2,26 21,24 363 305