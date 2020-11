Frankfurter Börse (Schluss) - Austro-Aktien mehrheitlich im Plus

Petro Welt trotz Prognosesenkung nachgefragt

Die österreichischen Titel an der Frankfurter Börse haben am Donnerstag mehrheitlich zugelegt. Tagessieger waren die Aktien von Petro Welt Technologies mit einem Plus von knapp fünfeinhalb Prozent.

Damit trotzten sie einer neuerlichen Prognosesenkung. Der Ölfeld-Dienstleister erwartet 2020 noch weniger Umsatz als zuletzt gedacht. Durch die umfassenden wirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-19 sei die Nachfrage nach Ölprodukten gesunken, daher werde der Umsatz heuer nur 255 bis 260 Mio. Euro erreichen, teilte das Unternehmen mit. 2019 waren es 298,4 Mio. Euro. Erst vor einem Monat hatte Petro Welt die Erlöserwartungen für das laufende Geschäftsjahr zurückgenommen.

Aktie Kurs Änderung Änderung Schluss Umsatz --- Punkte Prozent zuletzt Stück Petro Welt Technologies 2,03 0,11 5,45 1,93 38.929 Fabasoft 45,20 -0,10 -0,22 45,30 8.894 Frequentis 17,40 0,10 0,58 17,30 460 S&T 18,93 0,44 2,38 18,49 458.743