Nur S&T im Minus

Die österreichischen Titel an der Frankfurter Börse haben am Freitag mehrheitlich im Plus geschlossen. Lediglich für die S&T-Aktien ging es abwärts, sie büßten 1,58 Prozent ein. Perto Welt und Fabasoft legten jeweils um knapp 0,9 Prozent zu.

Aktie Kurs Änderung Änderung Schluss Umsatz --- Punkte Prozent zuletzt Petro Welt Technologies 2,31 0,02 0,87 2,29 2.134 Fabasoft 47,60 0,40 0,85 47,20 14.498 Frequentis 19,10 0,00 0,00 19,10 950 S&T 18,70 -0,30 -1,58 19,00 352.980