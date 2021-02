Frankfurter Börse (Schluss) - Austro-Aktien mehrheitlich im Plus

Petro-Welt-Aktien ziehen um sechseinhalb Prozent an

Die österreichischen Titel an der Frankfurter Börse haben am Donnerstag mehrheitlich im Plus geschlossen. Die Petro-Welt-Aktien stachen mit einem Plus von sechseinhalb Prozent hervor. Einzige Verlierer waren die Titel des Linzer IT-Konzerns S&T mit einem knappen Minus von 0,19 Prozent.

Aktie Kurs Änderung Änderung Schluss Umsatz --- Punkte Prozent zuletzt Petro Welt Technologies 2,45 0,15 6,52 2,30 26.135 Fabasoft 46,80 0,40 0,86 46,40 4.699 Frequentis 19,10 0,40 2,14 18,70 24.174 S&T 21,28 -0,04 -0,19 21,32 153.714