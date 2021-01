Frankfurter Börse (Schluss) - Austro-Aktien mehrheitlich mit Abgaben

Einzig S&T-Aktien legen um deutliche 3,56 Prozent zu

Die österreichischen Titel an der Frankfurter Börse haben am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten geschlossen. Einzig die Titel des Linzer IT-Konzerns S&T gingen mit einem satten Plus von 3,56 Prozent aus dem Handel.

Aktie Kurs Änderung Änderung Schluss Umsatz --- Punkte Prozent zuletzt Petro Welt Technologies 2,36 -0,01 -0,42 2,37 360 Fabasoft 47,40 -0,10 -0,21 47,50 28.872 Frequentis 18,20 -0,20 -1,09 18,40 5.513 S&T 21,50 0,74 3,56 20,76 235.297