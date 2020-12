S&T mit höchsten Aufschlägen, Frequentis schwächer

Die österreichischen Titel an der Frankfurter Börse haben am Donnerstag ohne klare Richtung geschlossen. Die größten Kursgewinne verbuchten S&T mit plus 2,72 Prozent. Dagegen gaben Frequentis 1,73 Prozent ab.

Aktie Kurs Änderung Änderung Schluss Umsatz --- Punkte Prozent zuletzt Petro Welt Technologies 2,30 0,00 0,00 2,30 9.546 Fabasoft 46,20 0,70 1,54 45,50 9.712 Frequentis 17,00 -0,30 -1,73 17,30 2.892 S&T 20,38 0,54 2,72 19,84 232.208