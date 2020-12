Die österreichischen Titel an der Frankfurter Börse haben am Freitag uneinheitlich geschlossen. Die größte Kursbewegung unter den Austro-Werten verzeichneten Frequentis mit plus 1 17 Prozent.

Aktie Kurs Änderung Änderung Schluss Umsatz --- Punkte Prozent zuletzt Petro Welt Technologies 2,21 -0,01 -0,45 2,22 4 900 Fabasoft 46,30 0,30 0,65 46,00 3 101 Frequentis 17,30 0,20 1,17 17,10 1 400 S&T 18,70 -0,20 -1,06 18,90 369 338