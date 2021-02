Frequentis legen 1,57 Prozent zu

Die österreichischen Titel an der Frankfurter Börse haben am Freitag uneinheitlich geschlossen. Die größten Gewinner waren Frequentis mit einem Plus von 1,57 Prozent. S&T verloren hingegen bei höherem Volumen 0,94 Prozent.

Aktie Kurs Änderung Änderung Schluss Umsatz --- Punkte Prozent zuletzt Petro Welt Technologies 2,40 -0,05 -2,04 2,45 0 Fabasoft 46,70 -0,10 -0,21 46,80 8 035 Frequentis 19,40 0,30 1,57 19,10 2 238 S&T 21,08 -0,20 -0,94 21,28 167 284