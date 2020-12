S&T-Papiere steigen um über 6 Prozent

Die österreichischen Titel an der Frankfurter Börse haben am Dienstag überwiegend fester geschlossen. Besonders die Papiere des Linzer IT-Konzerns S&T stachen mit einem satten Plus von über 6 Prozent hervor.

Aktie Kurs Änderung Änderung Schluss Umsatz --- Punkte Prozent zuletzt Petro Welt Technologies 2,28 0,03 1,33 2,25 7.042 Fabasoft 46,30 0,00 0,00 46,30 7.644 Frequentis 17,10 -0,10 -0,58 17,20 2.389 S&T 20,40 1,22 6,36 19,18 551.373