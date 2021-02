Frankfurter Börse (Schluss) - Austro-Aktien überwiegend höher

Fabasoft mit größtem Kursplus

Die österreichischen Titel an der Frankfurter Börse sind am Donnerstag überwiegend höher aus dem Handel gegangen. Die Anteilsscheine von Fabasoft verzeichneten mit plus 3,31 Prozent den größten Kursaufschlag. Frequentis traten hingegen auf der Stelle.

Aktie Kurs Änderung Änderung Schluss Umsatz --- Punkte Prozent zuletzt Petro Welt Technologies 2,48 0,07 2,90 2,41 6.707 Fabasoft 50,00 1,60 3,31 48,40 8.800 Frequentis 19,30 0,00 0,00 19,30 6.118 S&T 21,26 0,26 1,24 21,00 123.208