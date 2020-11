Frankfurter Börse (Schluss) - Austro-Aktien überwiegend im Minus

Petro Welt Technologies kappt erneut Umsatzprognose

Die österreichischen Titel an der Frankfurter Börse haben am Freitag überwiegend im Minus geschlossen. Die größte Kursbewegung unter den Austro-Werten verzeichneten Petro Welt Technologies mit einem Verlust in Höhe von 4,93 Prozent.

Der Ölfeld-Dienstleister Petro Welt Technologies erwartet 2020 noch weniger Umsatz als zuletzt gedacht. Die Prognosen wurden ein weiteres Mal gekappt. Durch die umfassenden wirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-19 sei die Nachfrage nach Ölprodukten gesunken, daher werde der Umsatz heuer nur 255 bis 260 Mio. Euro erreichen. 2019 waren es 298,4 Mio. Euro.

Aktie Kurs Änderung Änderung Schluss Umsatz --- Punkte Prozent zuletzt Stück Petro Welt Technologies 1,93 -0,10 -4,93 2,03 7.700 Fabasoft 45,10 -0,10 -0,22 45,20 6.572 Frequentis 17,40 0,00 0,00 17,40 400 S&T 18,86 -0,07 -0,37 18,93 232.911