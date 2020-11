Frankfurter Börse (Schluss) - Austro-Aktien überwiegend im Plus

Petro Welt steigen um mehr als elf Prozent - Fabasoft nach Zahlen gefragt

Die österreichischen Titel an der Frankfurter Börse haben am Dienstag mehrheitlich im Plus geschlossen. Die größte Kursbewegung unter den Austro-Werten verzeichneten Petro Welt Technologies. Die Aktien des Konzern schossen nach ihren gestrigen Abgaben von mehr als sechs Prozent um 11,50 Prozent hinauf.

Die Wertpapiere der Fabasoft stiegen indes nach Zahlen um 2,18 Prozent. Das oberösterreichische Softwareunternehmen hat im ersten Geschäftshalbjahr 2020/21 seinen Gewinn verdoppelt. Das Periodenergebnis stieg auf 5,8 (2,9) Mio. Euro, das Betriebsergebnis (EBIT) wuchs auf 8,1 (4,1) Mio. Euro, teilte Fabasoft mit. Die Umsatzerlöse wuchsen im Zeitraum April bis September im Jahresabstand um 24 Prozent auf 27,7 (22,4) Mio. Euro.

Aktie Kurs Änderung Änderung Schluss Umsatz --- Punkte Prozent zuletzt Petro Welt Technologies 2,23 0,23 11,50 2,00 23.011 Fabasoft 46,80 1,00 2,18 45,80 25.766 Frequentis 16,90 0,10 0,60 16,80 394 S&T 18,82 -0,02 -0,11 18,84 211.607