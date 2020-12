Fabasoft-Aktien um 3,2 Prozent fester

Die österreichischen Titel an der Frankfurter Börse sind am Dienstag überwiegend mit Zugewinnen aus dem Handel gegangen. Die größte Kursbewegung verzeichneten dabei die Papiere von Fabasoft mit einem klaren Plus von 3,2 Prozent.

Aktie Kurs Änderung Änderung Schluss Umsatz --- Punkte Prozent zuletzt Petro Welt Technologies 2,14 0,03 1,42 2,11 6.293 Fabasoft 45,30 1,40 3,19 43,90 2.255 Frequentis 16,50 0,00 0,00 16,50 2.024 S&T 19,14 -0,06 -0,31 19,20 322.694