Frankfurter Börse (Schluss) - Austro-Aktien uneinheitlich

Fabasoft, S&T fester - Frequentis verlieren mehr als drei Prozent

Die österreichischen Titel an der Frankfurter Börse haben am Dienstag ohne einheitlich Richtung geschlossen. Nach oben ging es mit Fabasoft (plus 1,94 Prozent) sowie bei höherem Volumen mit S&T (plus 1,28 Prozent). Verluste von 3,24 Prozent verbuchten hingegen Frequentis.

Aktie Kurs Änderung Änderung Schluss Umsatz --- Punkte Prozent zuletzt Petro Welt Technologies 2,18 0,00 0,00 2,18 13 566 Fabasoft 47,20 0,90 1,94 46,30 11 166 Frequentis 17,90 -0,60 -3,24 18,50 9 466 S&T 18,93 0,24 1,28 18,69 313 647