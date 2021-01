S&T schwach

Die österreichischen Titel an der Frankfurter Börse haben am Mittwoch ohne einheitliche Richtung geschlossen. Sehr fest schlossen Petro Welt mit einem Plus von 1,84 Prozent. Bei höherem Volumen schwach zeigten sich S&T und verloren 1,80 Prozent.

Aktie Kurs Änderung Änderung Schluss Umsatz --- Punkte Prozent zuletzt Petro Welt Technologies 2,21 0,04 1,84 2,17 11 899 Fabasoft 47,00 0,00 0,00 47,00 5 835 Frequentis 19,30 0,10 0,52 19,20 553 S&T 19,08 -0,35 -1,80 19,43 246 323