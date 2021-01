Zwei Gewinner, zwei Verlierer

Die österreichischen Titel an der Frankfurter Börse haben am Mittwoch uneinheitlich geschlossen. Zwei Kursgewinnern standen zwei -verlierer gegenüber. Tagessieger waren die Petro-Welt-Aktien mit einem Plus von knapp drei Prozent.

Aktie Kurs Änderung Änderung Schluss Umsatz --- Punkte Prozent zuletzt Petro Welt Technologies 2,41 0,07 2,99 2,34 13.230 Fabasoft 47,20 0,90 1,94 46,30 3.971 Frequentis 19,20 -0,10 -0,52 19,30 702 S&T 18,85 -0,15 -0,79 19,00 144.748